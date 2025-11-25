รมว.ทส.มอบ ผอ.สบอ.3(บ้านโป่ง) เป็นประธานพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หลังถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต

กาญจนบุรี – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ซึ่งเสียชีวิตหลังถูกช้างป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่ครอบครัว 5 ลูกและภรรยาเศร้ารับร่างคืนบ้านเกิด
วันนี้ (25 พ.ย. 68) นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เปิดเผยว่า นายบัญชา ไกรศรีบารมี หรือ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่า หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 แม้แพทย์โรงพยาบาลทองผาภูมิจะเร่งให้การรักษา แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ จากนั้นร่างถูกส่งผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 24 พ.ย. เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพ “ครูตู้” มายังวัดผาผึ้ง (วัดบ้านท่าดินแดง) หมู่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพ เบื้องต้นมีมารดา ภรรยา และบุตรทั้ง 5 คนรอรับศพด้วยความโศกเศร้า
สำหรับวันนี้ (25 พ.ย. 68) เวลา 16.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และในเวลา 19.00 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีแทน
ด้านการเยียวยา เบื้องต้น “ครูตู้” ถือเป็นผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 ครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและกองทุนอื่นเพิ่มเติม