อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งช่วยเหลือชาวบ้านบาดเจ็บจากช้างป่า​ -จัดชุดเฝ้าระวังออกนอกพื้นที่ป่า

เมื่อคืนวานนี้ (22 ก.ย.) เวลาประมาณ 23.40 น. เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ บริเวณไร่มันสำปะหลังและสวนยางพารา ใกล้กับบ้านนางาม หมู่ 19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือ นายสุทัศน์ อายุ 47 ปี ขณะเดินทางกลับจากกรีดยาง ถูกช้างป่า 1 ตัว ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายหลุด เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ท่ากระดาน ได้เข้าให้ความช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขตเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วน
ต่อมาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ชุดเคลื่อนที่เร็วที่ 13 ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที โดยจุดที่เกิดเหตุห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนและใช้โดรนบินสำรวจเพื่อติดตามช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ แต่ไม่พบช้างในบริเวณที่ได้รับแจ้ง
หลังรับทราบรายงาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งการและกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง จัดชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณแนวป่าที่ติดกับชุมชน เพื่อผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดโอกาสช้างป่าเข้าพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน
พร้อมให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืน และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับช้างป่า รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบต่อไป
นอกจากนี้ อธิบดีฯ ได้เน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและช้างป่าอีกด้วย