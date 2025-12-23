ข่าวจริง! ผู้นำมาเลย์เจรจาไทย-กัมพูชา หวังดันให้ยุติความขัดแย้ง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นัดเจรจาไทย-กัมพูชา เพื่อผลักดันให้ยุติความขัดแย้งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองประมวลวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีไทย และกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และหารือถึงหนทางในการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ โดยได้ย้ำกับทั้งสองฝ่าย ถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อยุติความขัดแย้ง
