ที่ปรึกษา ‘ฮุน มาเนต’ นายกฯ กัมพูชา เผย ‘กัมพูชา’ พร้อมเจรจาทุกเมื่อเพื่อยุติความขัดแย้งกับไทย แต่จะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน
วันนี้ (10 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ซัวส์ ยารา (Suos Yara) ที่ปรึกษาอาวุโสของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนตของกัมพูชา ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวรอยเตอร์ส ว่ากัมพูชาเปิดกว้างต่อการเจรจาแบบทวิภาคีกับไทยทันทีเพื่อยุติความขัดแย้งตามแนวชายแดน หลังจากทั้งสองประเทศกล่าวหากันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการไกล่เกลี่ยโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ
นายซัวส์บอกว่า “สมมติว่าหนึ่งชั่วโมงจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะมานั่งโต๊ะและเริ่มพูดคุยกัน นี่จะเป็นความคิดที่ดีมาก แต่กัมพูชาจะไม่เป็นฝ่ายริเริ่มกระบวนการนี้ด้วยตัวเอง เราต้องได้รับการเห็นพ้องต้องกันที่แสดงถึงความตั้งใจดีของทั้งสองฝ่าย”
อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่า กัมพูชาต้องแสดงความจริงใจและต้องเป็นฝ่ายเริ่มดำเนินการเพื่อลดความตึงเครียดก่อน พร้อมปฏิเสธการไกล่เกลี่ยจากบุคคลที่สาม