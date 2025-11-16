xs
“อันวาร์” โพสต์ยันปฏิญญาสัติภาพ-เก็บกู้ทุ่นระเบิด ไม่เกี่ยวเจรจาการค้าทุกรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อันวาร์” โพสต์ยันผลหารือ"ทรัมป์-อนุทิน-ฮุน มาเนต" มุ่งมั่นให้ปฏิญญาสันติภาพมีผลใช้บังคับ เก็บกู้ทุ่นระเบิดต้องมีความคืบหน้า  โดยไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าในทุกรูปแบบ

วันที่16 พ.ย.นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน โพสต์ภาพพร้อมข้อความในเฟซบุ๊ก Anwar Ibrahim ว่า "ระหว่างการสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เราได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

"เรายังเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีความคืบหน้าที่สำคัญในประเด็นการกำจัดทุ่นระเบิด โดยไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆ

"ผมยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันและส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแก้ไขปัญหานี้" 





