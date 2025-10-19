&'ฮุน มาเนต&' ปัดข่าวลือเรื่องข้อตกลงสันติภาพจะทำกัมพูชาเสียดินแดน

MGR ออนไลน์ - ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ปฏิเสธความคิดเห็นที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ที่กล่าวหาว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. และข้อตกลงสันติภาพที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำให้กัมพูชาเสียดินแดน
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของผู้นำเขมร ฮุน มาเนต ได้ชี้แจงว่า ข้อตกลงหยุดยิงวันที่ 28 ก.ค. เป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการสู้รบที่อาจเกิดขึ้นอีก ส่วนข้อตกลงสันติภาพที่กำลังมีขึ้นนั้นจะมุ่งเน้นที่การสร้างเงื่อนไขและกลไกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยุติความขัดแย้งและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ฮุน มาเนต ย้ำว่า แม้ข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องอาณาเขตหรือเขตแดนใดๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะสละสิทธิตามกฎหมายในการควบคุมพื้นที่ภายในอธิปไตยของตน
ผู้นำกัมพูชาระบุเสริมว่าการสำรวจและวางหลักเขตแดนอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชาและไทย (JBC) ที่ยังคงดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างสันติและสอดคล้องตามสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ
ฮุน มาเนต ได้สรุปตอนท้ายถึงเพื่อนร่วมชาติว่า กัมพูชาไม่ได้ทำข้อตกลงใดๆ รวมถึงข้อตกลงหยุดยิง (วันที่ 28 ก.ค. 2568) และข้อตกลงสันติภาพ (ที่จะลงนามในอนาคต) ที่จะส่งผลให้กัมพูชาสูญเสียอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดน และรัฐบาลกัมพูชาไม่เคยลืมหรือละทิ้งพันธกรณีและสิทธิตามกฎหมายในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ.