เป็นกลางข้างไหน! อันวาร์ต่อสายคุยทรัมป์ ย้ำบทบาทในข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชา-ไทย

อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระหว่างนั้นได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของมาเลเซีย ในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค ท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย
รายงานข่าวของขแมร์ไม์สระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ยกย่อง มาเลเซีย ต่อการอำนวยความสะดวกในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย เรียกมันว่าเป็น "ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่" ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของมาเลเซียและความมุ่งมั่นของอาเซียน ในขณะที่ อันวาร์ ยอมรับบทบาทของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนกระบวนการข้อตกลงหยุดยิง
ส่วนสำนักข่าวเบอร์นามาแห่งมาเลเซีย ระบุว่า อันวาร์ ยังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ในการเดินหน้ามีบทบาทเชิงรุก ในการรับประกันสันติภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นกัมพูชา-ไทย "ผมสื่อสารความชื่นชมของผมที่มีต่อเขา(ทรัมป์) สำหรับบทบาทของสหรัฐฯ ในการรับประกันความสำเร็จของข้อตกลงหยุดยิง" อันวาร์โพสต์บนเฟซบุ๊ก
มาเลเซีย ภายใต้แรงสนับสนุนของสหรัฐฯและจีน ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพ ยุติความขัดแย้งทางทหารระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 28 กรฏาคม และเป็นคนกลาง ณ ที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เพื่อส่งเสริมข้อตกลงสันติภาพ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 7 สิงหาคม
เมื่อวันที่ 28 กรฏาคม ไทยและกัมพูชา เห็นพ้องหยุดยิงในทันทีและโดยไม่มีเงื่อนไข ตามหลังความตึงเครียดขั้นสูงตามแนวชายแดนที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง 2 ชาติ
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก นายกรัฐมนตรีอันวาร์เผยด้วยว่า มาเลเซียกำลังตั้งตาคอยการเข้าร่วมประชุมซัมมิตอาเซียนของทรัมป์ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนหน้า ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค
(ที่มา:เบอร์นามา/ขแมร์ไทม์ส)