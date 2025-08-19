“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า

“ภูมิธรรม” หารือทางโทรศัพท์กับประธานอาเซียน และนายกฯ มาเลเซีย ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เดินหน้าการทำงานคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ภายใต้กรอบ GBC พร้อมขอบคุณมาเลเซียสนับสนุนท่าทีไทยแก้ปัญหาอย่างสันติ
วันนี้ (19 ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้หารือทางโทรศัพท์กับ ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT)
โดย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพูดคุยในครั้งนี้ มี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า ฝ่ายไทยยืนยันให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ดำเนินงานตามหลักการและกรอบการดำเนินงานตามที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ ได้ตกลงกันไว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่ง IOT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงาน โดยหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IOT ก็สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม GBC ครั้งต่อไปในเดือนหน้า เพื่อประเมินผลต่อไป
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณประธานอาเซียนและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่มีส่วนช่วยผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนท่าทีของไทยในการแสวงหาทางออกอย่างสันติและบนพื้นฐานของกรอบการหารือทวิภาคีไทย-กัมพูชาต่อไป