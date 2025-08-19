xs
xsm
sm
md
lg

“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภูมิธรรม” หารือทางโทรศัพท์กับประธานอาเซียน และนายกฯ มาเลเซีย ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เดินหน้าการทำงานคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ภายใต้กรอบ GBC พร้อมขอบคุณมาเลเซียสนับสนุนท่าทีไทยแก้ปัญหาอย่างสันติ

วันนี้ (19 ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้หารือทางโทรศัพท์กับ ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT)

โดย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพูดคุยในครั้งนี้ มี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก  ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า ฝ่ายไทยยืนยันให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ดำเนินงานตามหลักการและกรอบการดำเนินงานตามที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ ได้ตกลงกันไว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่ง IOT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงาน โดยหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IOT ก็สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม GBC ครั้งต่อไปในเดือนหน้า เพื่อประเมินผลต่อไป

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณประธานอาเซียนและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่มีส่วนช่วยผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนท่าทีของไทยในการแสวงหาทางออกอย่างสันติและบนพื้นฐานของกรอบการหารือทวิภาคีไทย-กัมพูชาต่อไป

“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า
“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า
“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า
“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า
“ภูมิธรรม” หารือ “อันวาร์” ทางโทรศัพท์ ติดตามการทำงานของ IOT ย้ำยึดกรอบ GBC พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมครั้งหน้า
กำลังโหลดความคิดเห็น