ไอโอที 8 ชาติ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร ดูข้อเท็จจริงทุ่นระเบิด-ข้อตกลงหยุดยิง

อุบลราชธานี-ทีมไอโอทีฟังบรรยายสรุป กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง รวมทั้งขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน และผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ พร้อมเยี่ยมเชลยศึกที่ จ.สุรินทร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 นาย นำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 (กองกำลังสุรนารี) โดยมีพลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ให้รายละเอียด
เพื่อให้คณะรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย -กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ที่ห้องประชุมกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ
ส่วนวันอังคารที่ 19 ส.ค. คณะจะเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ในประเด็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางเพื่อไปยังฐานกฤษณา -ฐานปราบศึก ใกล้ภูมะเขือ พร้อมรับชมภารปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการหุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2
สำหรับวันพุทธที่ 20 ส.ค. คณะจะตรวจเยี่ยมเชลยศึก จากนั้นเดินทางไป โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมตรวจพื้นที่ผลกระทบที่ถูกยิงด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ต่อจากนั้น เดินทางไปช่องจุ๊ปตะโมก ตรวจพื้นที่จุดที่กำลังพล ร้อย.ทพ.2601 เหยียบกับระเบิด ก่อนเดิมทางกลับกรุงเทพฯ