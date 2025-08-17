IOT ลงพื้นที่ฝั่งไทย 3 วันเริ่มพรุ่งนี้ ดูช่องอานม้า-ฐานกฤษณา-ช่องจุ๊บตะโมก พิสูจน์ข้อเท็จจริงทุ่นระเบิด-เขมรละเมิดหยุดยิง

คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว 8 ชาติลงพื้นที่ 3 วัน “ช่องอานม้า-ฐานกฤษณา-ฐานช่องจุ๊บตะโมก” รับทราบข้อเท็จจริงกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสังหาร-ข้อมูลกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
ในวันพรุ่งนี้ 18 ส.ค.68 กองบัญชาการกองทัพไทย จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 นาย นำโดย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 (กองกำลังสุรนารี)
ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย -กัมพูชา รวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
กำหนดการในวันแรกคณะฯ จะเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยัง บก.มณฑลทหารบกที่ 22 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในช่วงเวลา 15.15 น.
วันอังคารที่ 19 ส.ค.68 เดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ในประเด็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางเพื่อไปยังฐานกฤษณา -ฐานปราบศึก ใกล้ภูมะเขือ พร้อมรับชมภารปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการหุ่นระเบิดด้านมนุษธธรมที่ 2
วันพุทธที่ 20 สค.คณะฯ ตรวจเยี่ยมเชลยศึก จากนั้นเดินทางไป รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ. สุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมตรวจพื้นที่ผลกระทบจาก จรวดหลายลำกล้อง BM-21)ต่อจากนั้น เดินทางไปช่องจุ๊ปตะโมก ตรวจพื้นที่จุดที่ กำลังพล ร้อย.ทพ.2601 เหยียบกับระเบิด