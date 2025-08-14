ไทยเตรียมนำสมาชิกภาคีออตตาวาลงพื้นที่อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เสาร์นี้

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมนำคณะทูต โดยเฉพาะผู้แทนจากสถานทูตประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาออตตาวา ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมนี้
โดยคณะจะเดินทางไปยัง จ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 ในพื้นที่ภูมะเขือ ก่อนเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเสียหายพลเรือน ที่บ้านหนองเม็ก ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทน
นอกจากนี้ ด้านกองทัพไทย ได้วางกำหนดการในการนำคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) ลงพื้นที่ระหว่าง 18-20 สิงหาคม ด้วย