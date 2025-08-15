สหรัฐฯ ชี้ไทยเสียเปรียบกัมพูชาในสงครามข่าวสาร มีผลต่อมุมมองประชาคมโลก หวังคณะผู้สังเกตการณ์จะช่วยยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง

สหรัฐฯ มองไทยเสียเปรียบสงครามข่าวสาร มีผลต่อมุมมองประชาคมโลก เชื่อข้อมูลจาก 2 คณะผู้สังเกตุการณ์ที่จะตั้งขึ้นช่วยยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมหนุนการปฏิบัติของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนทางด้านส่งกำลังบำรุง- ISR-การขนส่ง-การสื่อสาร ระบุไม่จำเป็นต้องใช้กลไกยูเอ็น
วันนี้ (15 ส.ค.68) ณ ห้อง จปร.ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ. พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ ดร.แอนดรูว์ ไบเออร์ส ( Dr.Andrew Byers) รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ห้วง 14-15 ส.ค.68 นี้ ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารบก ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อรอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ในการเข้ารับตำแหน่ง และได้หารือร่วมกันในหลายประเด็นโดยสรุป ดังนี้
ประเด็นด้านสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา : กองทัพบก ขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง ที่ผ่านมา กองทัพบกมีความพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะและพยายามให้เกิดข้อตกลงในการหารือผ่านการประชุมทวิภาคี GBC และ RBC ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้มี 2 ประเด็นที่กองทัพบก มีความห่วงกังวล คือ กัมพูชายังคงมีการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน และการมีใช้อากาศยานไร้คนขับ (drone) ในการลาดตระเวนรุกล้ำอธิปไตยของไทย
ประเด็นการเผยแพร่ข่าวเท็จ (Fake news) ของกัมพูชา : กองทัพบกเห็นว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชน ซึ่งปัจจุบันการควบคุมเป็นไปได้ยากและเป็นการสร้างข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ทั้งนี้ กองทัพบกเน้นย้ำว่าการจัดตั้งกลุ่มคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT (Interim Observer Team) เป็นการดำเนินการในส่วนของกองทัพ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งกลุ่มคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT (ASEAN Observer Team) ซึ่งเป็นดำเนินการในส่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ในขั้นต้น
ซึ่งทางสหรัฐฯ นั้นมองว่าในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันกัมพูชามีความได้เปรียบด้านสงครามข่าวสาร ซึ่งมีผลต่อมุมมองของประชาคมโลก ทั้งนี้การรายงานข้อมูลจาก IOT / AOT จะช่วยยืนยันข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้
ประเด็นกลไกการแก้ปัญหาระหว่างไทย - กัมพูชา : สหรัฐฯ เห็นด้วยกรณีข้อพิพาทระหว่างไทย – กัมพูชานั้น ควรใช้กลไกภายใต้กรอบอาเซียนในการหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้กลไกของสหประชาชาติ (UN) สหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุนมาเลเซียและอาเซียน ในการแก้ไขความขัดแย้งภายใต้กลไกดังกล่าวอย่างเต็มที่
ในห้วงท้าย รอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ได้กล่าวถึงท่าทีและนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด AOT (อาทิ การส่งกำลังบำรุง, ISR, การขนส่ง, การสื่อสาร และเครื่องมืออื่นๆ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันถึงการดำเนินการของไทยที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน และเป็นไปเพื่อป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมและ ได้สัดส่วนกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติสากล ที่เกี่ยวข้อง