ป.จ่อส่งหมายเรียกพยานแจงปมเสนอสินบน 40 ล้านให้"ไชยชนก" - ส่งชุดสืบตรวจสอบสถานที่นัดเจรจา

กองปราบเตรียมออกหมายเรียกพยาน 3-4 ราย ชี้แจงข้อเท็จจริง ปมเสนอสินบน 40 ล้านให้ "ไชยชนก" แลกหยุดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมส่งชุดสืบสวนตรวจสอบสถานที่นัดเจรจา
วันนี้ (9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีติดสินบน 40 ล้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีของกองปราบอยู่ระหว่างเร่งพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.1 บก.ป. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสถานที่ที่นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ หรือ คิว นัดเจรจาพูดคุยกับคนกลาง เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้คนกลางนำข้อเสนอสินบน 40 ล้านบาท แลกกับการให้หยุดหรือชะลอการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ ในช่วงนี้ ไปเสนอต่อ นายไชยชนก ทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่า มีการเจรจาพูดคุยกันที่สถานที่ดังกล่าวจริงหรือไม่
ขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ยังเตรียมออกหมายเรียกพยานบุคคลต่าง ๆ ประมาณ 3-4 คน ที่ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เพื่อซักถามข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนรวบรวมส่งต่อให้กับ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป