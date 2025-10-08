xs
“อนุทิน” โยนถาม “ไชยชนก” ปมส่วยเว็บพนัน 40 ล้าน ลั่นพรรคไม่มีนโยบายรับสินบน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



“นายอนุทิน” นายกรัฐมนตรี เผย กรณีเงินสินบนเว็บพนัน 40 ล้าน ให้ไปถาม “นายไชยชนก” รมว.ดิจิทัลฯ เอาเอง นโยบายพรรคเรื่องรับสินบนต้องไม่มีอะไรทั้งนั้น

วันนี้ (8 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งความต่อตำรวจสอบสวนกลาง จากการที่มีผู้เสนอเงินสินบนจำนวน 40 ล้านบาท ว่า ให้ไปถามนายไชยชนกเอง

ตนไม่ได้พบกันมา 2-3 วันแล้ว เพราะนายไชยชนก ติดภารกิจทำระบบเตือนภัย ส่วนวานนี้ (7 ต.ค.) ตนก็ไม่ได้เข้าประชุมกรรมการบริหารพรรค เพราะติดภารกิจต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคมีนโยบายการตรวจสอบการรับสินบนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า ต้องไม่มี เรื่องรับสินบนต้องไม่มีอะไรทั้งนั้น
