“อนุทิน” โยนถาม “ไชยชนก” ปมแจ้งความสินบน 40 ล้าน บอกไม่ได้เจอกันหลายวัน ยุ่งงานรับมือภัยพิบัติ

“อนุทิน” โยนถาม “ไชยชนก” หลังแจ้งความ ปมส่วยเว็บพนัน 40 ล้าน บอก ไม่เจอหน้าหลายวัน เห็นเจ้าตัวยุ่งงานรับมือภัยพิบัติ มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ไม่มีนโยบายรับสินบน
วันที่ 8 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งความต่อตำรวจสอบสวนกลาง จากการที่มีผู้เสนอเงินสินบนจำนวน 40 ล้านบาท โดยระบุว่า ให้ไปถามนายไชยชนกเอง ตนไม่ได้พบกันมา 2-3 วันแล้ว เพราะนายไชยชนก ติดภารกิจในการทำระบบเตือนภัย ส่วนวานนี้ตนก็ไม่ได้เข้าประชุมกรรมการบริหารพรรค เพราะติดภารกิจต่างจังหวัด
ผู้สื่อข่าวถามถึงมีนโยบายในการตรวจสอบการรับสินบนจากแก๊งคอลเซนเตอร์ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไม่มีสิ เรื่องรับสินบนต้องไม่มีอะไรทั้งนั้น