“อนุทิน“ ไม่ทราบ สลค.ตีกลับหนังสือ "ทักษิณ" ขอพระราชทานอภัยโทษ

“อนุทิน“ เผยยังไม่ทราบ สลค.ตีกลับหนังสือ “ทักษิณ” ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ต.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมช.พาณิชย์ ร่วมคณะด้วย
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)ตีกลับหนังสือยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไปที่กระทรวงยุติธรรม ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง ก่อนชี้ไปที่นาฬิกา และกล่าวว่า ดีเลย์แล้ว และรีบเดินไปขึ้นเครื่องทันที