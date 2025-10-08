ป.เตรียมส่งสำนวนติดสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน ให้ ป.ป.ช.พิจารณาวันนี้ (8 ต.ค.)

กองปราบเตรียมส่งสำนวน “ไชยชนก” แจ้งความถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์-พนันออนไลน์ ติดสินบน 40 ล้าน ให้ ป.ป.ช.พิจารณา วันนี้ (8 ต.ค.)
วันนี้ (8 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ บุฝผาสุวรรณ ผบก.ป. ได้สั่งการพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเร่งรวบรวมหลักฐานกรณี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. กรณีอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า มีผู้มาติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ โดยต้องการให้ตำรวจกองปราบฯ ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี เนื่องจากการติดสินบนดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 144 ที่ระบุว่า ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ต่อมาพนักงานสอบสวนกองปราบ ได้เร่งรวบรวมหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล้ว และจะส่งสำนวนการสอบสวนให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาในวันที่ 8 ต.ค.นี้ เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 144 นั้น ถูกกำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 176 ให้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสั่งการต่อไป
รายงานข่าวระบุว่า ภายหลังการแจ้งความพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ นายไชยชนก ติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง จนได้ข้อเท็จจริงของการกระทำความผิด ทราบว่า ก่อนหน้านี้ ปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีบุคคลหนึ่งทราบชื่อว่า นายภูวศิษฐ์ (สงวนนามสกุล) หรือ ดิว ได้ไปพบกับ นายฉัตรมงคล รุ่งสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการส่วนตัวของ น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ หรือ พิมพ์ สส. จังหวัดอยุธยา พรรคภูมิใจไทย ที่บริษัทรับตกแต่งภายในแห่งหนึ่งย่านยานนาวา โดย นายภูวศิษฐ์ บอกกับนายฉัตรมงคล ว่า จะจ่ายเงินจำนวน 40 ล้านบาทต่อเดือน ให้กับ นายไชยชนก เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอาชญากรรมออนไลน์
ต่อมา นายฉัตรมงคล ได้นำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับ นายวรศิษฐ์ เสียงประสิทธิ์ หรือ โกแพ สส. จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย จนกระทั่งวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา นายวรศิษฐ์ ได้นำเรื่องมาบอกให้ นายไชยชนก ทราบ ก่อนที่จะนำไปแถลงในสภาผู้แทนฯ ทั้งนี้ เมื่อ นายไชยชนก ทราบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงนำเรื่องเข้าแจ้งกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อให้จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี