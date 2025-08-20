ขยายผลรวบเว็บพนัน “ลูค่าเบ็ท 123 พลัส” พบเส้นเงินโยง “ก๊กอาน” มือขวา “ฮุน เซน”

ตร.ไซเบอร์ ขยายผลจับกุมเครือข่ายเว็บพนัน “ลูค่าเบ็ท 123 พลัส” พยานหลักฐานพบเส้นเงินโยงนายก๊กอาน มือขวา “ฮุน เซน” ในฐานะผู้รับผลประโยชน์
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี นายก๊กอาน เจ้าของ เครือข่าย crown casino resort ตึก 25 ชั้น ตึก 18 ชั้น ฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซนเตอร์ขนาดใหญ่ เมืองปอยเปต ที่หลอกลวงคนไทย ประเทศกัมพูชา ว่า ล่าสุดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 (บช.สอท.5) ได้ขยายผลจับเว็บพนันออนไลน์ ลูค่าเบ็ท 123 พลัส (วันทูทรีพลัส) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้คนไทยเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านถึงร้อยล้านบาท
จากการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า มีผู้ร่วมกระทำความผิด 20 ราย โดยมี นายก๊กอาน ซึ่งมีเส้นทางการเงินโยงไปถึงในฐานะผู้รับผลประโยชน์ และเจ้าของอาคารที่ให้คาสิโนเช่ารวมอยู่ด้วย เบื้องต้น จึงมีการแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน ส่วนเครือข่ายที่เหลือจะต้องมีการตรวจสอบว่ายังหลบหนีอยู่ภายในประเทศหรือออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว รวมทั้งจะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะเชื่อว่ายังมีผู้รับผลประโยชน์อีกหลายราย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนคดีของนายก๊กอานและเครือข่ายก่อนหน้านี้ที่ถูกออกหมายจับ พบว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ ขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์ และตำรวจไซเบอร์จะมีการประสานเพื่อให้ ป.ป.ง. ทำการสืบทรัพย์ในคดีใหม่เพิ่มเติมต่อไป ส่วนการออกหมายแดงต้องรอให้ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการทั้ง 2 คดี จากนั้นก็จะส่งไปยังอินเตอร์โพล
อย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานระหว่างประเทศได้จับตาความเคลื่อนไหวของนายก๊กอานและเครือข่ายอย่างเข้มงวด ซึ่งหากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีทันที