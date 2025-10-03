ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยรวบไอ้หนุ่มปราจีนฯเครือข่ายแก๊งคอลฯจีนเทา คาบ้านเช่าเชียงใหม่

พิษณุโลก - สืบสวนภาค 6 แกะรอยตามรวบไอ้หนุ่มปราจีนฯ เครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ ซุกบ้านเช่าดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คอยกดเงินตามคำสั่งนายทุนจีนเทาสามเหลี่ยมทองคำ พบพัวพันกว่า 20 คดี มูลค่า 11 ล้าน
พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ ผกก.สืบสวน 1 สส.ภ บก.สส.ภ.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ นำหมายศาลจังหวัดหล่มสัก-ศาลจังหวัดเชียงใม่ เข้าตรวจค้น/จับกุมผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเมื่อ 1 ต.ค.ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กระทั่งตรวจค้นจุดที่ 2 เป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งในม.8 ซอย22 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง จนท.เข้าตรวจค้น ตามหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ค.547/2568 จับกุมตัวนายนฤพล หรือจูเนียร์ อายุ 22 ปี ภูมมิลำเนาเดิมอยู่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ที่อยู่ภายในบ้านกับแฟนและญาติ พร้อมด้วยของกลาง -โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง -สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม -สมุดโน๊ตจดบันทึก 2 เล่ม
และพบว่าผู้ต้องหารายนี้ โดนหมายจับของศาลจังหวัดหล่มสัก ที่ 276 / 2568 กระทำความผิดฐาน "เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนฯ ,สนับสนุนการฉ้อโกง และสนับสนุนโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคลใด"
สอบสวนนายนฤพล ยอมรับว่า ได้รับคำสั่งจากนายทุนชาวจีน แก๊งคอลเซ็นเตอร์สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อทำหน้าที่ถอนเงินออกจากบัญชีม้าที่เตรียมไว้ โดยได้รับส่วนแบ่งครั้งละ 5,000-10,000 บาท ต่อการถอนเงินจากบัญชีแต่ละครั้ง โดยทำมาเป็นระยะเวลา เกือบ 2 ปีแล้ว
ต่อมา จนท.ตำรวจสืบสวนทราบว่า เกี่ยวพัน 20 คดี มูลค่าความเสียหาย 11 ล้าน จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินคดีกฎหมายต่อไป