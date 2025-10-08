ป.ยังไม่ส่งสำนวนติดสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน ให้ ป.ป.ช.- เร่งรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม

ผกก.1 บก.ป.ยันยังไม่ส่งสำนวน แก๊งคอลเซ็นเตอร์-เว็บพนัน ติดสินบน “ไชยชนก” 40 ล้านให้ ป.ป.ช.พิจารณา เผย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง-รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ว่า มีผู้มาติดสินบนติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์ ว่า ในตอนนี้พนักงานสอบสวนได้รับคำให้การของ นายไชยชนก และลงบันทึกไว้หมดแล้ว ส่วนคำให้การก็เป็นไปตามที่สื่อได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ แต่รายละเอียดในเชิงลึกไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพร้อมกับหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าจะมีการเรียกพยานหรือบุคคลใดเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงาน
พ.ต.อ.มนูญ กล่าวต่อว่า ส่วนพนักงานสอบสวนจะมีการส่งคำให้การของ นายไชยชนก ให้กับทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาในวันที่ 8 ต.ค.นี้นั้น ตอนนี้ยังไม่มีการส่งคำให้การหรือสำนวนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และรวบรวมพยานหลักฐาน จนกว่าทุกอย่างจะครบถ้วน และส่งสำนวนให้กับทางป.ป.ช.ตามระยะเวลาภายใน 30 วัน