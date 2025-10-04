"อนุทิน" ปัดข่าวย้ายปลัด มท.- ย้ำช่วง 4 เดือนมีแค่โยกย้ายตามฤดูกาลหรือเพื่อความเหมาะสม

นายกฯ บอกข่าวย้ายปลัด มท.เป็นแค่กระแสจากผู้สื่อข่าว วันนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ เมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกัน ย้ำช่วง 4 เดือนมีแค่โยกย้ายตามฤดูกาล หรือเพื่อความเหมาะสมก็จะพิจารณา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับย้ายข้าราชการในช่วงนี้หรือไม่อย่างไร เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวะดังกล่าวทำให้นายกรัฐมนตรีหันไปหานายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยืนอยู่ข้าง ๆ พร้อมกับระบุว่า ”ท่านปลัดฯ ก็ยืนอยู่นี่“
เมื่อถามย้ำว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี กล่าวสวนกลับว่า กระแสจากผู้สื่อข่าว ไม่ใช่กระแสข่าว และวันนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ เมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกัน
เมื่อถามอีกว่าในช่วง 4 เดือนนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็เป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล และเพื่อความเหมาะสม เราก็จะพิจารณา แต่ถามแบบนี้ไม่ได้หรอก