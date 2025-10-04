“อนุทิน” โต้ข่าวย้ายปลัด มท. ย้ำเป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล เพื่อความเหมาะสม

นายกรัฐมนตรี เผยกรณีย้ายปลัด มท.เป็นแค่กระแสจากผู้สื่อข่าว เมื่อวานอละวันนี้ยังอยู่ด้วยกัน ย้ำมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตามฤดูการ เพื่อความเหมะสม
วันนี้ (4 ต.ค.) ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับย้ายข้าราชการในช่วงนี้อย่างไร เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำให้นายกฯ หันไปหานายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พร้อมกับระบุว่า “ท่านปลัดฯ ก็ยืนอยู่นี่”
เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฯ กล่าวว่า กระแสจากผู้สื่อข่าว ไม่ใช่กระแสข่าว และวันนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ เมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกัน
เมื่อถามต่อว่า ในช่วง 4 เดือนนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็เป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล และเพื่อความเหมาะสม เราก็จะพิจารณา แต่ถามแบบนี้ไม่ได้หรอก