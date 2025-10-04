สน.สามเสนไม่ปลอดภัย “อนุทิน” เผยต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

“อนุทิน” เผย สน.สามเสน ส่อไม่ปลอดภัย เสาเข็มขาด ตอนนี้เริ่มหลุดศูนย์ ให้คนเข้าไปทไงานไม่ได้แน่นอน ต้องทุบสร้างใหม่ ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา รฟม.
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 4 ต.ค.ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวที่ถนนสามเสน ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุบ สน.สามเสน บ้างหรือไม่ว่า ถ้าตัวอาคารไม่มีความปลอดภัยอย่างไรก็ต้องรื้อออกไปและสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของงานเดี๋ยวกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรวิชาชีพจะไปตรวจโครงสร้าง เพราะตอนนี้มีเสาเข็มที่ขาดด้วย ตนมองด้วยสายตาเห็นว่าน่ากลัว ตำรวจสามเสนคงจะมีที่ทำงานใหม่แน่นอน เพราะดูแล้วมันเริ่มหลุดจากศูนย์ เราคงไม่ปล่อยให้คนเข้าไปทำงานในอาคารหลังนี้นั้นแน่นอน ได้คุยเบื้องต้นกับผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างน่าจะเป็นเอกฉันท์ว่าต้องรื้ออาคารนั้นแล้วสร้างใหม่ขึ้นมาในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ส่วนจะดำเนินการทุบเมื่อไหร่นั้นก็คงจะเริ่มทุบแล้วแต่รายละเอียดคงต้องไปถามคนที่ดำเนินงาน
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมีความเห็นตรงกันว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคต ฉะนั้นแล้วการสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางที่เห็นสมควรมากที่สุด และยังไม่พบข้อบ่งชี้ของแฟลตตำรวจหลัง สน.ว่าจะต้องมีการทุบและสร้างใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นประเมินว่าอาคารที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคืออาคาร สน.เท่านั้น