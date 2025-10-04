“อนุทิน” ยันสั่งแก้ปัญหา-เร่งเยียวยาน้ำท่วมโดยเร็ว ลงพื้นที่ระดับผู้บริหารกระทรวงก็ทำได้ แบ่งหน้าที่ดูแล ปชช.

“อนุทิน” เผยสั่งเร่งแก้ปัญหา-เยียวยาน้ำท่วมแล้ว ส่วนการลงพื้นที่ระดับผู้บริหารกระทรวงก็ทำได้ แบ่งหน้าที่ดูแล ปชช.หมด ติงฝ่ายค้านพูดลอยๆ อ้างไม่ลงพื้นที่ที่ไม่มี สส.ภูมิใจไทยบ้าง
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 4 ต.ค. ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดจะมีการลงพื้นที่บ้างหรือไม่ว่า ลงดูอยู่ตลอดเวลา บางทีก็ต้องไปในพื้นที่ อย่างเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ตนไปพื้นที่ชายแดนก็ยังมีสิ่งที่ต้องร่วมกันตัดสินใจหลายอย่าง ซึ่งเรื่องของน้ำท่วมนั้นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ละท่าน เช่น กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยถึง 3 คนก็แบ่งหน้าที่ให้เขาไปดูน้ำท่วม ส่วนกระทรวงอื่น อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูกลุ่มจังหวัดก็ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนตนก็จะเร่งถ้ามีภัยน้ำท่วมแล้วเข้าข่ายการเยียวยามีเงินค่าชดเชยความเสียหาย ถ้าเข้าข่ายสามวันเจ็ดวันเราจะเร่งดำเนินการเยียวยาให้เร็วที่สุด เอาประสบการณ์จากรัฐบาลชุดที่แล้วที่ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยก็จะสามารถเร่งจ่ายค่าเยียวยาได้ ตอนนี้พ่วงนายกฯ ด้วยขั้นตอนน่าจะเร็วมากขึ้น
เมื่อถามว่า มีประชาชนหลายพื้นที่อยากให้นายกฯ ลงไปเพราะการช่วยเหลืออาจยังไม่ทั่วถึง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนที่ลงไป แม้กระทั้งระดับผู้บริหารกระทรวงลงไปก็ให้ความช่วยเหลือได้ เราไม่ใช่ว่าลงไปถึงแล้วจะสั่งการ มันมีการรายงานเข้ามาและติดตามสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดภัยน้ำท่วมในระยะยาว
เมื่อถามว่า สส.ฝ่ายค้านอยากให้นายกฯ ลงพื้นที่ ในจังหวัดที่ไม่มี สส.พรรคภูมิใจไทยอยู่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่าตรงนั้นพูดลอยๆไป อย่าง จ.สุโขทัย ไม่มี สส.พรรคภูมิใจไทย แต่จะมีคนที่จะเป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทยคอยไปบริหารสถานการณ์ที่นั่น ได้รับรายงานว่าสถานการณ์ดีขึ้น จริงๆ ตนจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วเพราะเมื่อวานแรงที่สุด เพราะตรงนี้ไม่ใช่น้ำท่วมขังเหมือนพื้นที่ภาคกลางแต่เป็นน้ำหลากมาแรงสุดท้ายน้ำจะไปที่แหล่งพักน้ำที่เขื่อนภูมิพล หรือแถวบึงบอระเพ็ด แต่เราเตรียมการไว้