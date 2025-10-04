“อนุทิน” ชี้ สน.สามเสนต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ หากอาคารไม่ปลอดภัย ในความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

“อนุทิน” เผยกรณีได้รับรายงานการทุบ สน.สามเสน หากตัวอาคารไม่ปลอดภัย ต้องรื้อสร้างใหม่ ในความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
วันนี้ (4 ต.ค.) ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกรณีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวที่ถนนสามเสน ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุบ สน.สามเสน บ้างหรือไม่ ว่า ถ้าตัวอาคารไม่มีความปลอดภัยอย่างไรก็ต้องรื้อออกไปและสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของงาน เดี๋ยวกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรวิชาชีพจะไปตรวจโครงสร้าง เพราะตอนนี้มีเสาเข็มที่ขาดด้วย มองด้วยสายตาเห็นว่าน่ากลัว ตำรรวจสามเสนคงจะมีทำงานใหม่แน่นอน เพราะดูแล้วมันเริ่มหลุดจากศูนย์เราคงไม่ปล่อยให้คนเข้าไปทำงานในอาคารหลังนั้นแน่นอน
ทั้งนี้ได้คุยเบื่องต้นกับ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างน่าจะเป็นเอกฉันท์ว่า ต้องรื้ออาคารนั้นแล้วสร้างใหม่ขึ้นมา ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ส่วนจะดำเนินการทุบเมื่อไหร่นั้น ก็คงจะเริ่มทุบแล้วแต่รายละเอียดคงต้องไปถามคนที่ดำเนินงาน
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมีความเห็นตรงกันว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคต ฉะนั้นแล้วการสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางที่เห็นสมควรมากที่สุด และยังไม่พบข้อบ่งชี้ของแฟลตตำรวจหลัง สน.ว่าจะต้องมีการทุบและสร้างใหม่ เพราะฉะนั้นแล้ว เบื้องต้นประเมินว่าอาคารที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคืออาคาร สน.เท่านั้น