งานด่วน “อนุทิน” เล็งใช้ห้อง กมธ.งบฯ ประชุม ครม.ทันทีหลังจบอภิปรายนโยบาย

“อนุทิน” พยักหน้า งบประมาณไม่มีปัญหา หลังหารือ “ดนุชา-อนันต์” ประชุม ครม.วันที่ 30 ก.ย.หลังจบอภิปรายนโยบาย โดยใช้ห้องกรรมาธิการงบประมาณเป็นสถานที่ประชุม
วันที่ 29 ก.ย. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา ในเวลา 23.00 น. โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และนายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เดินมาพร้อมกัน
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) จะเดินทางมายังอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมฟังการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้า
ทั้งนี้ มีช่วงหนึ่งที่นายอนุทิน หันไปพูดคุยกับนายดนุชา โดยสอบถามว่า พรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นี่เลยหรือ ซึ่งนายดนุชา ระบุว่า จะใช้ห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณ เป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า เรื่องงบประมาณลงตัวหมดแล้วใช่หรือไม่ เพราะเห็นนายดนุชาและนายอนันต์เดินลงมาส่ง ซึ่งนายอนุทินได้ผายมือแทนการตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามย้ำว่าไม่มีอะไรติดขัดใช่หรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน ได้เพียงแต่ยิ้ม และพยักหน้ารับเท่านั้น