ผอ.สำนักงบฯ ยันมีเงินพอกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย "อนุทิน" ใช้งบฯ 68 ทำคนละครึ่งได้แต่ต้องภายใน 30 ก.ย.

ผอ.สำนักงบฯ ยันงบกระตุ้นเศรษฐกิจมีพอสนองนโยบายรัฐบาล “อนุทิน” ชี้ ดึงงบปี 68 วงเงิน 2.5 หมื่นล้าน ทำคนละครึ่งได้ แต่ต้องภายใน 30 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความพร้อมการดำเนินนโยบายตามรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า พร้อม ยืนยันว่างบประมาณมีพอ
เมื่อถามว่า หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 69 ประกาศใช้ จะสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ นายอนันต์ กล่าวว่า ใช่ รวมถึงงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อถามถึงกรณีงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 68 จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ที่เหลือจาก 1.57 แสนล้านบาท จะสามารถนำมาดำเนินโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่ นายอนันต์ กล่าวว่า ต้องดูว่าจะใช้ทันสิ้นปีงบประมาณ 68 หรือไม่ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ หากสามารถดำเนินการทัน ก็ต้องทำเลย