"บิ๊กต่อ"เร่งสอบสวนเอาผิดขบวนการติดสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน- ส่งเรื่อง ป.ป.ช. สัปดาห์หน้า

ผบช.ก. เผยกองปราบเร่งสอบสวนเอาผิดขบวนการติดสินบน “ไชยชนก” 40 ล้านแลกปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ -สแกมเมอร์-พนันออนไลน์ เตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาสัปดาห์หน้า
วันนี้ (9 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีติดสินบน 40 ล้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้รับคำให้การของนายไชยชนก และ เตรียมนำส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งตอนนี้ทางกองปราบปราม ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องกำลังตรวจสอบในข้อกฎหมาย ว่าจะเข้าข่ายกฎหมายของทางตำรวจหรือป.ป.ช. แต่แนวโน้มส่วนใหญ่ในขณะนี้เข้าข่ายกฎหมายของทาง ป.ป.ช. หากมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามขณะนี้ทาง บก.ป. อยู่ในระหว่างสืบสวนและและดำเนินการตรวจสอบแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
เมื่อถามว่าสิ่งที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นเป็นกลุ่มข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปและมีจำนวนกี่คน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ขอสืบสวนให้ถี่ถ้วนก่อน ซึ่งมีตอนนี้ข้อมูลว่าเป็นบุคคลธรรมดายังไม่มีข้อมูลว่าเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ ส่วนจะเรียกใครมาสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มี อย่างไรก็ตามยืนยันว่าตอนนี้จะดำเนินการทั้งหมดภายใต้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยพรุ่งนี้ (10 ต.ค.) จะมีการหารือในเรื่องนี้ คาดว่าส่งสำนวน ให้ ป.ป.ช. ภายในสัปดาห์หน้า