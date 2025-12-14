อันวาร์ส่งข้อความหาอนุทิน อ้างไม่ได้สั่งหยุดยิงหลัง 4 ทุ่ม นายกฯ ไทยยันปกป้องดินแดน-ปชช.

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล เผยแพร่ข้อความจากนายกฯ มาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม อ้างไม่ได้กล่าวถึงการหยุดยิง เพียงแต่กล่าวว่าเสนอให้ยุติการยั่วยุใดๆ ตั้งแต่ 4 ทุ่ม และไม่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว ย้ำจุดยืนรักษาแผ่นดินไทยและประชาชน
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.16 น. เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เป็นข้อความจากนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แปลเป็นภาษาไทยความว่า "เรียน นายกรัฐมนตรี อนุทิน คำแถลงของผมไม่ได้กล่าวถึงการหยุดยิง ผมเพียงแต่กล่าวว่า ผมเสนอให้ยุติการยั่วยุใดๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว"
นายอนุทินกล่าวว่า "ข้อความข้างต้นถูกส่งมาถึงผมจากนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม เมื่อวานนี้ ซึ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทยไม่มีแผนหรือข้อตกลงใดๆ ที่จะหยุดยิงกับศัตรูของเราตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของเมื่อคืนนี้ ประเทศไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงในความมุ่งมั่นที่จะรักษา ปกป้อง และพิทักษ์บูรณภาพของแผ่นดินและประชาชนของเราอย่างสุดกำลัง"