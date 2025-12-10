ไม่เลือกข้าง!จีนขอในฐานะเพื่อนวอน'ไทย-กัมพูชา'อดกลั้น USย้ำกลับสู่ข้อตกลงหยุดยิงทันที

จีนเมื่อวันอังคาร(9ธ.ค.) ร้องขอไทยและกัมพูชา ในฐานะมิตรประเทศ อดทนอดกลั้นป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้ ตามหลังเพื่อนบ้าน 2 ชาติ เปิดศึกปะทะกันตามแนวชายแดนอีกรอบ ในขณะที่สหรัฐฯ โดย มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ออกมาเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายกลับสู่ข้อตกลงหยุดยิงในทันที
"ในฐานะเพื่อนและเพื่อนบ้านใกล้ชิดของกัมพูชาและไทย จีนหวังด้วยความจริงใจว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะอดทนอดกลั้นและทำงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้" กัวเจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวระหว่างแถลงสรุปประจำวัน
"จีนจะเดินหน้าแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ ในการลดความตึงเครียด ในแนวทางของตนเอง" เขากล่าว
ความเห็นนี้มีขึ้นตามหลังการประทะกันรอบใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชา ในขณะที่กรุงเทพฯและพนมเปญต่างกล่าวหากองกำลังของอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ลงนามรอบนอกการประชุมซัมมิตอาเซียนและมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสักขีพยาน เช่นเดียวกับ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ผู้ซึ่งเป็นคนกลางข้อตกลงหยุดยิง ในความพยายามคลี่คลายประเด็นพิพาทด้านชายแดนที่มีมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ในวันอังคาร(9ธ.ค.) สหรัฐฯ โดย มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ออกมาเร่งเร้าอีกรอบ ให้หยุดการสู้รบตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทยในทันที ตามหลังเกิดการปะทะรอบใหม่จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย
"สหรัฐฯกังวลต่อการสู้รบและความสูญเสียตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย" รูบิโอ เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "ทั้ง 2 ฝ่ายควรหยุดความเป็นปรปักษ์ในทันที ปกป้องพลเรือนและคืนสู่มาตรการลดความตึงเครียด ที่วางกรอบอยู่ในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์" เขากล่าว
ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์(8ธ.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องทั้ง 2 ประเทศ ยึดถือคำมั่นสัญญาในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ ในขณะที่ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย วิงวอนทั้ง 2 ฝ่านอดทนอดกลั้น
(ที่มา:อนาโดลู)