ไม่เลิกจุ้น! 'อันวาร์' เสนอหยุดยิง 4 ทุ่มคืนนี้ 'ฮุน มาเนต' รีบเด้งรับ

MGR Online - อันวาร์ อิบราฮิม อ้างสหรัฐฯ โทรหา "อนุทิน-ฮุนมาเนต" หารือให้มีการหยุดยิงในเวลา 4 ทุ่มวันนี้ (13 ธ.ค.) โดยอ้างว่าจะส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ตรวจสอบ และรวบรวมเหตุการณ์ผ่านดาวเทียมที่สหรัฐฯ สนับสนุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันอังคารที่ 16 ธ.ค. ฝ่ายผู้นำเขมรรีบเด้งตอบรับทันที
ช่วงบ่ายวันนี้ (13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.21น. ตามเวลาในประเทศไทย นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Anwar Ibrahim ระบุถึงการพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และนายฮุน มาเน็ต ผู้นำกัมพูชา โดยอ้างอิงถึงการหารือกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอให้ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาหยุดยิงในเวลา 22.00น. ของวันนี้ พร้อมระบุว่าจะส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านดาวเทียมภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐฯ
"สืบเนื่องจากการหารือร่วมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ข้าพเจ้าได้แยกหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา
"ในระหว่างการสนทนาดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความกังวลอย่างยิ่งของมาเลเซียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด ยุติความเป็นปรปักษ์ทุกรูปแบบ และระงับการปฏิบัติการทางทหารใดๆ เพิ่มเติม รวมถึงการใช้กำลังหรือการเคลื่อนย้ายหน่วยติดอาวุธรุกคืบหน้า โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 22.00 น. (ตามเวลา UTC+7) ของวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
"เพื่อสนับสนุนการลดระดับความรุนแรงและส่งเสริมความโปร่งใส ข้าพเจ้าได้ร้องขอให้มีการส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team - AOT) ซึ่งนำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซีย เข้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยภารกิจนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบผ่านดาวเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน
"ผลการตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมและการสังเกตการณ์ภาคสนามจะถูกรวบรวมโดยทีม AOT และนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของสถานการณ์อย่างเป็นกลาง รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์ด้านความรับผิดชอบ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
"มาเลเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาหารือ ความยับยั้งชั่งใจ และวิถีทางการทูต จะเป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหา" นายอันวาร์ระบุ
ต่อมา เมื่อเวลา 15.31น. นายฮุน มาเน็ต ผู้นำกัมพูชาได้แชร์โพสต์ของนายอันวาร์ และเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊กตอบกลับว่า ตนขอสนับสนุนข้อริเริ่มของนายอันวาร์เกี่ยวกับการหยุดยิงในคืนนี้ และการตรวจสอบของ AOT
"กัมพูชายินดีและสนับสนุนข้อริเริ่มของ ฯพณฯ อันวาร์ อิรชาฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับการหยุดยิงในคืนนี้ ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบโดยทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) โดยมีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย" ผู้นำกัมพูชาระบุ