ป.เตรียมเชิญ "ดิว อริสรา"ให้ปากคำคดียักยอกทรัพย์ ไฮโซเมย์ 62 ล้าน - ทนายเผยหลือทรัพย์สินที่ยังไม่คืนแค่ 3 ชิ้น

กองปราบเตรียมเชิญ "ดิว อริสรา"ให้ปากคำคดียักยอกทรัพย์ "ไฮโซเมย์" 62 ล้าน ด้านทนายความเผยเหลือทรัพย์สินที่ยังไม่คืนแค่ 3 ชิ้น ยันหากมีหมายเรียกลูกความพร้อมให้ความร่วมมือ เผยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเจ้าทุกข์ เชื่อจบลงด้วยดี
วันนี้ (18 ส.ค. ) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ยักยอกทรัพย์ ไฮโซเมย์ วาสนา อินทะแสง จำนวน 62 ล้านบาท หลังกระแสข่าวเจ้าตัวจะเดินทางกลับไทยว่า หากพบว่า ดิว อริสรา เดินทางกลับเข้าประเทศจริง ก็จำเป็นต้องเชิญตัวมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีดังกล่าว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับประสานว่าจะมาวันไหน
ด้าน นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ ดิว ได้กลับถึงไทยตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา และมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้ ส่วนจะเข้าพบตำรวจกองปราบหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียก แต่การกลับมาของ ดิว ก็เพื่อเจรจาหนี้กับทั้งทาง คุณเมย์ วาสนา และ บ.แบรนด์เนมมันนี่ ที่ผ่านมาก็มีการเจรจากันมาตลอดทางโทรศัพท์ และตอนนี้มีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 3 ชิ้น คือ สร้อยคอบูการี่ ที่อยู่กับบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ และยังมีกระเป๋าอีก 2 ใบ เชื่อว่าการเจรจาจะจบลงด้วยดีก่อนที่เรื่องจะถึงศาลแน่นอน แต่หากทางตำรวจจะเชิญไปชี้แจงก็ยินดีที่จะเข้าไป
ขณะที่คู่กรณีทางฝั่งบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ ที่ฟ้อง ดิว ในข้อหา ฉ้อโกง นายนิติศักดิ์ บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการนัดเจรจาอีกครั้งที่ ศาลแขวงปทุมวัน ซึ่งดิวไม่ต้องไป แต่ตนเองเชื่อว่าการเจรจาจะจบลงด้วยดี ตนคาดว่าจะมีการถอนและทำบันทึกทางแพ่งทำข้อตกลงกัน แต่ก็ต้องดูผลการเจรจาอีกที