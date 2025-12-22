เข้าทางใคร!สหรัฐฯร้องอีกรอบ'กัมพูชา-ไทย'หยุดขัดแย้ง เพิ่มเติมถอนอาวุธหนัก-หยุดวางทุ่นระเบิด

สหรัฐฯเมื่อวันอาทิตย์(21ธ.ค.) ออกมาเรียกร้องอีกครั้ง ให้ กัมพูชาและไทย ยุติความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันจันทร์ (22ธ.ค.)
เป็นอีกครั้งที่อเมริกา พยายามเข้ามาแทรกแซงยุติการสู้รบรอบ 2 ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามคราวนี้ วอชิงตัน ได้ส่งเสียงเพิ่มเติมเข้ามา เรียกร้องให้ทั้ง 2 ประเทศ ถอนอาวุธหนักและหยุดวางทุ่นระเบิด ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของไทยมาช้านาน ตั้งแต่ก่อนการปะทะรอบ 2 และปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เต็มรูปแบบ ในนั้นรวมถึงกลไกต่างๆสำหรับเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและจัดการประเด็นชายแดน
"เรายินดีที่พวกผู้นำอาเซียน กำลังมารวมตัวกันในสัปดาห์นี้ เพื่อสนับสนุนกัมพูชาและไทย ยึดถือพันธสัญญาของพวกเขาอย่างเต็มที่ เพื่อยุติความขัดแย้ง" ทอมมี พิกกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกล่าว
เสียงเรียกร้องครั้งใหม่นี้ มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์(22ธ.ค.) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นายสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เน้นย้ำก่อนออกเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ ว่าการประชุมของอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ในการกดดันไทยได้ เนื่องจากไทยมีจุดยืน ท่าที และแนวปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักการสากล ความชอบธรรม ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยไทยมิได้เป็นผู้ริเริ่มการปะทะในครั้งนี้ และเงื่อนไขของไทยในการยุติความขัดแย้งมีความชัดเจนมาโดยตลอด
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเน้นย้ำจุดยืน 2 ข้อ ก็คือ 1 กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน 2.การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างต่อเนื่องและมีการสังเกตการณ์ และ3.ฝ่ายกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับฝ่ายไทยอย่างจริงจัง
เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุรัฐบาลอเมริกา คาดหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งภายในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อยุติการสู้รบระลอกล่าสุดระหว่างไทยและกัมพูชา
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้อ้างความสำเร็จในการผลักดันให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงก่อนหน้านี้ และจัดให้ข้อพิพาทไทย-กัมพูชาอยู่ในรายชื่อสงครามที่เขาอ้างว่า "ได้รับการแก้ไขแล้ว"
"ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแล้ว" รูบิโอ กล่าว "ปัจจุบันคำมั่นสัญญาเหล่านั้นไม่ได้รับการปฏิบัติตาม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกัน ดังนั้น ภารกิจในตอนนี้คือการนำพวกเขากลับมาเจรจากันอีกครั้ง"
(ที่มา:breakingthenews/mgronline)