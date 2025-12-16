กต.ย้ำจุดยืนชัดฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน พร้อมพิสูจน์ด้วยการกระทำใน 3 เงื่อนไขหลัก ไทยถึงจะหยุดยิง

รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจง กต.ย้ำจุดยืนชัดฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน พร้อมพิสูจน์ด้วยการกระทำใน 3 เงื่อนไขหลักไทยถึงจะหยุดยิง พร้อมอัปเดตภารกิจช่วยคนไทยตกค้างในกัมพูชา เดินหน้าเต็มกำลัง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงจุดยืนของไทยในมิติการต่างประเทศ ต่อกระแสเรียกร้องจากหลายประเทศให้ไทยและกัมพูชาเจรจาหยุดยิง โดยยืนยันว่า ไทยได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนมาโดยตลอด ผ่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ตามหลักสากล การหยุดยิงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับสองประเทศคู่ขัดแย้ง และต้องพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยยังคงรอคอยจากฝ่ายกัมพูชา
ทั้งนี้ ไทยได้กำหนด 3 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องการเห็นจากกัมพูชาเพื่อให้การหยุดยิงเกิดขึ้นอย่างมีความหมาย ได้แก่ หนึ่ง ฝ่ายกัมพูชาจะต้องประกาศหยุดยิงก่อน ในฐานะประเทศที่รุกล้ำเข้าพื้นที่ของไทย
สอง การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง ไม่ใช่หยุดแล้วกลับมาใช้ความรุนแรงซ้ำ และสาม กัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด ภายใต้กรอบอนุสัญญาออตตาวา พร้อมย้ำว่า การปฏิบัติการทั้งหมดของฝ่ายไทยเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเอง ตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ และสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการที่ไทยยึดถืออย่างเคร่งครัด
ในส่วนของความคืบหน้าทางการทูต รองโฆษก กต.เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ประกาศจัดการประชุม Special ASEAN Ministers’ Meeting หรือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยพร้อมเข้าร่วม และเห็นว่าประเด็นสำคัญระดับนี้ควรเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเพื่อหารืออย่างจริงจัง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดผู้เข้าร่วมจากชาติอาเซียนทั้งหมด
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชา โดยปัจจุบันมีคนไทยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 669 คน ซึ่งตัวเลขอาจปรับเปลี่ยนได้เป็นรายวัน จนถึงวันที่ 15 ที่ผ่านมามีคนไทยเดินทางออกจากกรุงพนมเปญแล้ว 352 คน อยู่ระหว่างรอกำหนดการเดินทางกลับอีก 4 คน และยังคงเหลือ 317 คน
สำหรับคนไทยในพื้นที่ปอยเปต ประเมินว่ามีอยู่ประมาณ 5,000-6,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขโดยประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้าน เอกสารเดินทางฉุกเฉิน และการเดินทางทางอากาศจากพนมเปญและเสียมราฐ โดยขอให้คนไทยที่อยู่ในกัมพูชาและประสงค์จะเดินทางกลับ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ได้ตลอดเวลา