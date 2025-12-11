เร่งส่งคนไทยกลับจากกัมพูชา กต.ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เผยผู้มีเอกสารครบหลักหลักร้อย–ทยอยลงทะเบียนเพิ่มทุกวัน

เร่งรัดขบวนการส่งคนไทยกลับจากกัมพูชา กต.ระบุ สถานทูตฯ เร่งออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เผยตัวเลขชุมชนไทยที่มีเอกสารครบถ้วนหลักร้อยคน ทยอยลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกวัน
วันนี้ (11 ธ.ค.) พลตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถงว่า ฝ่ายไทยได้เตรียมพร้อมทุกช่องทาง ทั้งบกและอากาศ ในการรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ โดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือกัมพูชาอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันถึงความพร้อมรับคนไทยกลับประเทศ 100% โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ร่วมกับกองกำลังบูรพา ฝ่ายปกครองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมอธิบายถึงกระบวนการเมื่อประชาชนคนไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้าคัดกรองด้วยระบบ MRNตามมาตรฐานสากล ในเรื่องการเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และจากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลหมายจับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งถ้าหากมีจะต้องถูกจับดำเนินคดีทุกราย โดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ลงพื้นที่เตรียมการจัดการระบบ โดยเมื่อหากมีการปล่อยตัวคนไทยมา ก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่
ด้านกระทรวงการต่างประเทศ นาง มาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย การเร่งประสานพาคนไทยในกัมพูชากลับประเทศไทย ว่า สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในกัมพูชา ได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยผู้ที่อยู่ในชุมชนไทยซึ่งมี เอกสารถูกต้อง สามารถเลือกเดินทางออกจากกัมพูชาได้ทั้งทางบกและทางอากาศ ขณะที่สถานทูตพร้อมเร่งออก เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ให้ทันที เพื่อให้คนไทยที่สามารถเดินทางออกได้ก่อน ไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนจากฝ่ายกัมพูชา
ขณะนี้ ตัวเลขชุมชนไทยที่มีเอกสารครบถ้วน อยู่ที่ประมาณ หลักร้อยคน และยังทยอยลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตยังสามารถรองรับและให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มกำลัง พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขติดต่อฉุกเฉินเพื่อให้คนไทยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง
-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (+855) 77 888 114
-สถานกงสุลใหญ่ ณ เสียมราฐ (+855) 86 608 999
-กองทุนคุ้มครองฯ กรมการกงสุล 096 216 1837, 096 183 6736, 064 564 7573
-Call center กรมการกงสุล (+66) 2 572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอพพลิเคชั่น Thai cosular
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสาร ขออย่ากังวล โดยทางสถานทูต จะมีการออกเอกสารฉุกเฉินเพื่อการเดินทางได้ในกรณีที่มีความสามารถที่จะเดินทางผ่านช่องทางการบินออกนอกประเทศ ที่ไม่ใช่ช่องทางบก ติดต่อผ่านทางสถานทูตและกงสุลใหญ่ ได้ตลอด
โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ย้ำถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงพี่น้องกัมพูชาทุกคน ซึ่งความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชน แต่อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล ที่เราพยายามจะแก้ไขและพยายามที่จะคืนสภาพความเป็นอยู่ให้กับประชาชน ให้สู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด โดยเราจะดูแลทุกคนบน พื้นฐานของมนุษยธรรม ซึ่งความขัดแย้งนี้