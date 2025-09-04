ยืนยัน "ทักษิณ" ไปสิงคโปร์แล้ว! เครื่องขึ้นเวลา 18.35 น.

ทักษิณบินออกนอกประเทศแล้ว! ขึ้นเครื่องเจ็ตส่วนตัวหรู G650 จากดอนเมืองมุ่งหน้าสิงคโปร์ หลังผ่าน ตม. คุมเข้ม แม้คดี 112 สิ้นสุด แต่ยังมีคดีอื่นรอฟังคำสั่งศาล 9 ก.ย.นี้ เครื่องบินลำเดียวกับที่เคยใช้กลับไทยเมื่อ 2 ปีก่อน
ช่วงเย็นวันนี้ (4 ก.ย.) หลังจากที่มีรายงานข่าวแพร่สะพัดว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทย กำลังเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวจาก MJets สถานีให้บริการเครื่องบินส่วนตัว ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของนายทักษิณอย่างเข้มงวด เนื่องจากยังคงมีประเด็นเกี่ยวข้องกับคดีความแม้คดีมาตรา 112 จะสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่ยังคงมีคดีบังคับโทษกรณีชั้น 14 รพ.ตำรวจ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยศาลฎีกาได้ทำการนัดหมายให้มาฟังคำสั่งในวันอังคารที่ 9 ก.ย.ที่จะถึงนี้
ล่าสุด ช่วงก่อน 19.00 น.ที่ผ่านมามีรายงานว่านายทักษิณได้ผ่านการตรวจสอบเอกสารต่างๆ และเดินทางออกนอกประเทศไทยแล้วโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ยี่ห้อ Gulfstream รุ่น G650 เลขทะเบียน T7-GTS พร้อมผู้โดยสารรวมนายทักษิณด้วยจำนวน 5 คน และลูกเรือจำนวน 3 คน โดยขึ้นบินเมื่อเวลา 18.35 น. จากสนามบินดอนเมือง (DMK) มุ่งหน้าไปที่สนามบินเซเลตาร์ (XSP) ประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่าเครื่องบินส่วนตัวยี่ห้อ Gulfstream รุ่น G650 เลขทะเบียน T7-GTS มูลค่ากว่า 2,200 ล้านบาท ที่นายทักษิณใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยครั้งนี้นั้นเป็นเครื่องบินลำเดียวกับที่นายทักษิณใช้โดยสารกลับมายังประเทศไทยเมื่อราว 2 ปีก่อน ในวันที่ 22 ส.ค. 2566