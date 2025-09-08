“จักรภพ” โพสต์ถึง ”ทักษิณ“ มั่นใจอดีตนายกฯทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของชาติ

จักรภพ เพ็ญแข โพสต์เคลื่อนไหวหลัง "ทักษิณ" อดีตนายกรัฐมนตรี บินออกนอกประเทศ ลั่น “นายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ”
ยังต้องลุ้นว่าจะกลับหรือไม่กลับ? สำหรับ “ทักษิณ ชินวัตร” หลังจากนั่งเครื่องบินส่วนตัวบินออกนอกประเทศ ซึ่งอ้างว่าจะไปหาหมอ โดยในวันที่ 9 ก.ย. นี้ ที่ศาลนัดฟังคำสั่ง กรณี คดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ ซึ่งศาลฎีกา แผนกคดีอาญานักการเมืองนัดให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้กับผู้บังคับการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ล่าสุด วันนี้ (8 ก.ย.) เฟซบุ๊กส่วนตัว นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “จักรภพ เพ็ญแข – Jakrapob Penkair” ระบุว่า “ท่านนายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ อะไรจะเป็นไปก็ต้องเป็น”