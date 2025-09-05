“แม้ว” ต่อสายจากดูไบขอบคุณแกนนำเพื่อไทย-พรรคร่วมเดิมโหวต “ชัยเกษม” ยันกลับไทย 8 ก.ย.

“ทักษิณ” โทรศัพท์จากดูไบ ถึงแกนนำเพื่อไทย-พรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่โหวตให้ “ชัยเกษม” ยันกลับไทยแน่นอนวันที่ 8 ก.ย.พร้อมไปศาลฟังตัดสินคดีชั้น 14 วันที่ 9 ก.ย.
ช่วงเย็นวันนี้(5 ก.ย.) มีรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์จากนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาหาแกนนำและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเดิมหลายคน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ลงมติเลือกนายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี และยืนยันว่าในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย.นี้จะเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากนั้นจะไปฟังคำสั่งศาลในคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 ก.ย.อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ นายทักษิณได้เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยเครื่องบินส่วนตัว เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยแจ้งว่าจะไปพบหมอและทำธุระส่วนตัวที่สิงคโปร์ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนจุดหมายไปที่นครดูไบ โดยนายทักษิณได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเป้าหมายเพราะถูกเจ้าหน้าที่ ตม.ไทยกักตัวไว้ที่ดอนเมืองนานกว่า 2 ชั่วโมง ทำให้ไปไม่ทันเวลาปิดบริการของสนามบินเอกชนที่สิงคโปร์ จึงเดินทางไปหาหมอที่เคยรักษาที่ดูไบแทน และยืนยันว่าจะกลับไทยแน่นอน