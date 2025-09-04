เผย "แม้ว" บินสิงคโปร์พบหมอ 2 วัน ตม.หมดอำนาจกักตัวหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 ทนายยัน 9 ก.ย.มาศาลฟังคดีชั้น 14 แน่

ทักษิณขอเดินทางเครื่องบินส่วนตัวจากดอนเมือง คาดไปหัวหิน-พบแพทย์สิงคโปร์ ตม.ยันอนุญาตเดินทางได้ ชี้ไม่มีหมายจับ-คำสั่งศาล ทนายย้ำ 9 ก.ย.ทักษิณมาศาลฎีกาแน่นอน ศาลแจงยกฟ้องคดี 112 แล้ว ทักษิณเดินทางออกนอกประเทศได้
ช่วงเย็นวันนี้ (4 ก.ย.) มีกระเเสข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร ได้ขอเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่จอดไว้กับลานบินเอกชนย่านดอนเมือง และทราบว่าขอเดินทางไปยัง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายทักษิณมีบ้านพักส่วนตัวที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอีกกระแสแจ้งว่านายทักษิณขอเดินทางไปพบแพทย์ที่สิงคโปร์ 2 วันและจะกลับมาขึ้นศาล โดย ตม.ตรวจสอบหนังสือเดินทางและสอบถามเหตุผลในการเดินทางของนายทักษิณในตอนนี้แล้วและอนุญาตให้นายทักษิณเดินทางได้
กระแสข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมลงมติของ ส.ส.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ในวันที่ 5 ก.ย. 68 เเละวันที่ 9 ก.ย. นายทักษิณต้องไปฟังคำตัดสินคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดให้นายทักษิณไปฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้กับผู้บังคับการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังก่อนหน้านี้ศาลอาญาตัดสินยกฟ้องนายทักษิณในคดี ม.112 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. และอยู่ระหว่างที่อัยการกำลังพิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ และหลังจากนั้น นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ระบุจะยื่นเรื่องต่อศาลอาญา ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งห้ามนายทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศ และทราบว่าศาลมีคำสั่งถอนคำสั่งห้ามนายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ กล่าวว่า ตม.ไม่มีอำนาจกักตัวนายทักษิณหากไม่มีหมายจับ-คำสั่งศาล เพียงแต่ตรวจสอบและตรวจยึดหนังสือเดินทางของนายทักษิณไว้ตรวจสอบเท่านั้น เพราะทราบดีว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญและต้องไปศาลในวันที่ 9 ก.ย. แต่ในเมื่อไม่มีหมายจับ-คำสั่งศาล ตม.จึงไม่อาจกักตัวนายทักษิณไว้ได้ เพราะหากกักตัวนายทักษิณไว้ ตม.อาจโดนร้องเรียนว่ากระทำการขัดหลักกฎหมายและถูกฟ้องร้องได้
ขณะที่ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความนายทักษิณ กล่าวว่า ในวันที่ 9 ก.ย. ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14 ล่าสุดที่คุยกับนายทักษิณจะเดินทางมาอยู่เเล้ว ตนยังเป็นคนทำเรื่องขออนุญาตให้บุตรของนายทักษิณเข้าฟังคำสั่งในวันดังกล่าวอยู่เลย
ขณะที่แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมให้ข้อมูลว่า เมื่อศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ คดี 112 แล้วโดยไม่ได้สั่งขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ คดีนายทักษิณก็จะพ้นข้อกำหนดของศาลที่ออกไว้ระหว่างพิจารณา เท่ากับว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาเเล้ว ทนายความของนายทักษิณก็สามารถขออนุญาตนำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศที่วางไว้กับศาลกลับได้
ในส่วนคดีบังคับโทษชั้น 14 ของศาลฎีกาฯ ศาลฎีกาเพียงแต่นัดฟังคำสั่งในวันที่ 9 ก.ย.ไม่ได้มีการออกข้อกำหนดไว้ หากนายทักษิณไม่เดินทางมาศาลจึงจะพิจารณาในการออกหมายจับ เท่ากับว่าตอนนี้เป็นเพียงหมายเรียกนัดให้มาฟังคำสั่ง จึงยังไม่มีสภาพที่จะเป็นข้อกำหนดในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้