ไม่เคลียร์! "ทักษิณ" อ้างสนามบินสิงคโปร์ปิด "ดร.เจษฎา" ชี้ข้อมูลสวนทาง ย้ำ "ชางงี" เปิด 24 ชม. ข้องใจเติมน้ำมันเต็มเหมือนเตรียมบินไกล

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความไขปริศนาการเดินทางไปดูไบของ "ทักษิณ ชินวัตร" หลังอ้างว่าไม่สามารถลงจอดที่สิงคโปร์ได้ทันเวลา ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินว่าสนามบินชางงีเปิดให้บริการเครื่องบินส่วนตัว 24 ชั่วโมง ขณะที่สนามบิน Seletar ก็สามารถขอลงจอดฉุกเฉินทางการแพทย์ได้เช่นกัน
จากกรณี "ทักษิณ" นั่งเครื่องบินส่วนตัวลงจอดที่สนามบินดูไบ เมื่อ 02.40 น.ที่ผ่านมา หลังออกจากดอนเมืองเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ก.ย. โดยระบุปลายทางที่สิงคโปร์ แต่เมื่อออกจากน่านฟ้าไทยกลับเปลี่ยนเส้นทาง ด้านเจ้าตัวโพสต์แจงโดน ตม.ไทยกักนาน 2 ชม.สนามบินเอกชนที่สิงคโปร์ปิดก่อน จึงเปลี่ยนไปหาหมอที่ดูไบแทน ยันไม่เกินวันที่ 8 กลับไทยแน่นอนเพื่อไปศาลเอง 9 ก.ย. โดยเจ้าตัวเผยว่าตนเองจะไปลงสนามบิน Seletar ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสิงคโปร์ ห่างจากสนามบินชางงีประมาณ 16 กิโลเมตร แต่โดน ตม.ถ่วงเวลาจึงทำให้เดินทางมาไม่ทันสนามบินปิดให้บริการก่อน
ล่าสุด วันนี้ (5 ก.ย.) “ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์” อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ตั้งข้อสังเกตุ ทำไมไม่ลงสนามบิน ชางงี ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดร.เจษฎา ได้ระบุข้อความว่า
"เพื่อนผู้รู้เรื่องการบิน ส่งข้อมูลมาให้ว่า "สนามบินที่สิงคโปร์ เค้าเปิด 24 ชั่วโมง" สำหรับเครื่องบินส่วนตัวครับ
โดยสนามบินที่รองรับเครื่องบินส่วนตัวที่สิงคโปร์ ก็มีสนามบิน ชางงี Singapore Changi Airport ที่มีเทอร์มินอลสำหรับเครื่องบินส่วนตัว ซึ่งเปิด 24 ชั่วโมงแน่ๆและก็สนาม เสเลตาร์ Seletar Airport (ที่เป็นข่าว) ที่แม้ว่าจะเปิดถึง 4 ทุ่ม แต่ถ้าเป็น medical evacuation flight ก็สามารถขอลงได้ 24 ชั่วโมงเหมือนกันครับ
ดังนั้น บินไปลงสิงคโปร์ ไม่ใช่เรื่องยากครับ ยิ่งถ้าบอกว่า มาหาหมอด่วนแล้วด้วย ยิ่งบนลงจอดได้ครับ ไม่ได้ต้องหักหัวกลับกระทันหัน ไปประเทศอื่น
ที่เค้างงกันคือ ถ้าลงสิงคโปร์ไม่ได้ แล้วทำไมไม่บินกลับมาลงไทยก่อน ค่อยไปใหม่ทีหลัง ... ยังไม่นับรวม เรื่องที่เติมน้ำมันไว้เต็มลำ เตรียมบินระยะไกล (ซึ่งจะไม่ทำกัน ถ้าตั้งใจจะบินไปลงแค่สิงคโปร์) นะครับ"