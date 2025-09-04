ไขข้อสงสัย! ทำไมเที่ยวบิน “ทักษิณ” บินวน คาดคือช่วงขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางการบิน

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ อดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ เผยสาเหตุเที่ยวบิน “ทักษิณ” บินวนกลางอากาศเหนือทะเลอันดามัน คาดรออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางการบิน หลังนักบินขอปรับ Flight Plan ระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัย ก่อนมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง
จากกรณี มีรายงานว่า เมื่อเวลา 20.45 น. ข้อมูลใน แอปพลิเคชัน Flightradar24 ระบุตำแหน่งของเครื่องบิน Bombardier Global 7500 เที่ยวบินที่ T7GTS ที่นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว เดินทางออกจากไทย ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามุ่งหน้าข้ามอ่าวไทยไปประเทศสิงคโปร์ แต่ล่าสุดได้เลี้ยวออกนอกเส้นทาง ข้ามแหลมลายู เข้าสู่ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง หรือจะเดินทางไปดูไบหรือไม่ และเมื่อเวลา 21.35 น.พบว่า เครื่องบินของนายทักษิณได้บินเป็นวงกลม 2 รอบเหนือทะเลอันดามัน ก่อนมุ่งหน้าตรงไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (4 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Vittayen Muttamara" หรือ นายวิทเยนทร์ มุตตามระ อดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ และนักจัดรายการโทรทัศน์ ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า “เมื่อเครื่องบินส่วนตัวของทักษิณตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทาง จากสิงคโปร์ออกนอกทาง หลายคนอาจสงสัยว่า การขออนุญาตแผนการเดินทางเป็นอย่างไร เขาลับลวงพลางเปลี่ยนแผนการบินหรือ Flight Plan ได้ด้วยหรือ จึงขอเล่าเป็นความรู้ครับ ถึงขั้นตอนการขออนุญาต Flight Plan และ ขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางการบิน
- การขออนุญาต Flight Plan ต้องส่งล่วงหน้าให้หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control-ATC)อย่างน้อย ๖๐ นาที ก่อนขึ้นบิน พร้อมแจ้งสนามบินปลายทาง ความสูงที่จะขอบิน ชนิดเครื่องบิน ฯลฯ
- หลังจาก ATC ตรวจสอบเส้นทางการบิน ความเหมาะสมของความสูงที่ขอ และข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานทุกน่านฟ้าเพื่อความปลอดภัยไม่ทับซ้อนกัน
- ที่เครื่องบินทักษิณต้องบินเป็นวงกลมสองรอบนั้น คาดว่า เป็นช่วงเวลาที่นักบินขอเปลี่ยนแปลง Flight Plan
- การเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือ Flight Plan สามารถทำได้ระหว่างเดินทางโดยนักบิน แต่ต้องแจ้งขอหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศ(ATC) ที่เครื่องบินกำลังบินอยู่นั้น อนุญาตก่อน โดย ATC จะประสานทุกหน่วยงานทุกน่านฟ้าที่เครื่องบินจะบินผ่านและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินทางจะปลอดภัย ไม่ทับซ้อนไปชนกับเครื่องลำอื่นๆในบริเวณนั้น จนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
- ที่เครื่องบินทักษินข้ามเส้นชายแดนไทยเข้ามาเลเซียแล้วจึงค่อยแจ้งขอเปลี่ยนเส้นทาง ผมคาดว่าเพื่อจะได้ขอกับ ATC ของมาเลเซีย น่าจะสะดวกใจกว่าขอกับ ATC ของไทย ผมก็สรุปมาเล่าเอาตามประสาคนที่เคยศึกษาเรื่องการบินมาบ้างนะครับ"