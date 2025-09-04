“เอม” แจงยังเลี้ยงลูกอยู่ไทย​ ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปกับ “พ่อแม้ว”

วันที่ 4 ก.ย.จากกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่า นายทักษิณ ชินวัตร ได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่สนามบินดอนเมือง เพื่อไปธุระส่วนตัวที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมครอบครัว 5 คน โดยมี น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ลูกสาวคนโต ร่วมเดินทางไปด้วย ก่อนที่เครื่องบินจะเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปทางมหาสมุทรอินเดียนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 22.15 น.ในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวของ น.ส.พินทองทา มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “กล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะ …งงกับข่าว มากมายที่ไปเรื่อย…”
ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับนายทักษิณ น่าจะเป็นทีมอารักขาเกือบทั้งหมด