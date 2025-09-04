”ทนายวิญญัติ“ ไม่ทราบ “ทักษิณ” ไปต่างประเทศ แต่เชื่อกลับมาฟังคำสั่งคดีชั้น 14 แน่นอน

"ทนายวิญญัติ" เผยไม่ทราบ “ทักษิณ” โผล่ดอนเมืองไปสิงคโปร์ แต่เชื่อกลับมาฟังคำสั่งคดีชั้น 14 แหล่งข่าวชี้มีสิทธิออกนอกประเทศ หลังศาลอาญายกฟ้องคดีหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ข้อกำหนดสิ้นสุด
เมื่อเวลา 18.26 น.วันนี้ (4 ส.ค.) นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความนายทักษิณ กล่าวถึงกระเเสข่าวลือว่า มีคนพบนายทักษิณ ที่สนามบินดอนเมือง เเละเตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบเรื่อง วันนี้ไม่ได้มีการคุยกัน ส่วนวันที่ 9 ก.ย.ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14 ล่าสุดที่คุยกับนายทักษิณจะเดินทางมาอยู่เเล้ว ตนยังเป็นคนทำเรื่องขออนุญาตให้บุตรของนายทักษิณเข้าฟังคำสั่งในวันดังกล่าวอยู่เลย
เเหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมกล่าวว่า เมื่อศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนาย ทักษิณคดีมาตรา 112 แล้วโดยไม่ได้สั่งขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ คดีนายทักษิณก็จะพ้นข้อกำหนดของศาลที่ออกไว้ระหว่างพิจารณา เท่ากับว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาเเล้ว ทนายความของนายทักษิณก็สามารถขออนุญาตนำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศที่วางไว้กับศาลกลับได้
ในส่วนคดีบังคับโทษชั้น 14 ของศาลฎีกาฯ ศาลฎีกาเพียงแต่นัดฟังคำสั่งในวันที่ 9 ก.ย.ไม่ได้มีการออกข้อกำหนดไว้ หากนายทักษิณไม่เดินทางมาศาลจึงจะพิจารณาในการออกหมายจับ เท่ากับว่าตอนนี้เป็นเพียงหมายเรียกนัดให้มาฟังคำสั่งจึงยังไมได้เป็นข้อกำหนดในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
มีรายงานว่านายทักษิณ ชินวัตร เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปถึงประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว