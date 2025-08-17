"รองเอนก" ปัดข่าว "หมอบี" ชิ่งหนี-เร่งรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ

รอง ผบก.ป.เตรียมเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดี "หมอบี" ภายในสัปดาห์นี้ เชื่อเจ้าตัวยังไม่หลบหนีตามที่มีกระแสข่าว เร่งรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับต่อไป
วันนี้ ( 17 ส.ค.) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป.กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ที่ถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุได้หลบหนีไปแล้วว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าหมอบีได้หลบหนีไปตามที่มีกระแสข่าว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครหลบหนี
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่อว่าส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นภายในสัปดาห์นี้ คณะทำงานจะมีการเรียกประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปสืบสวนสอบสวนหาข่าวในพื้นที่ รวมถึงจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเทียบเคียงและพิจารณาว่าจะพฤติการณ์ของนายเสกสันน์ เข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานขณะนี้พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก คงเหลือพยานหลักฐานบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ทางตำรวจยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับหมอบี ทำให้ไม่สามารถขออายัดหรือมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่ง ปัจจุบันคณะทำงาน โดยเฉพาะกองปราบปราม อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับในกรณีพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด