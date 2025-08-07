"หมอบี" ย่องพบกองปราบแสดงความบริสุทธิ์ใจปมส่อทุจริตเงินบริจาควัดดัง

"หมอบี" ทูตสื่อวิญญาณ เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ดอดพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังถูกร้องเรียนส่อทุจริตเงินบริจาควัดดัง
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวว่า ทางพนักงานสอบสวน กก.1บก.ป.ได้รายงานว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุลหรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ที่ถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้เชื่อว่าการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากกระแสสังคมที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำไว้ในเบื้องต้นก่อนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับการประสานจากพิธีกรรายการหนึ่งมาว่าจะมีเลขาของหมอดูรายนี้ขอเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลกับตน ส่วนกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่รับเป็นคดี เนื่องจากยังไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่ถ้าหากพบว่ามีความผิดจริง ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้ เพราะเป็นความผิดทางอาญา เบื้องต้นตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบไปได้มากพอสมควรแล้ว ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ แต่ยืนยันว่า หากมีเส้นทางการเงินไปถึงคนสนิท ถือว่ามีความผิด อย่างไรก็ตามสำหรับวัดดังกล่าวจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าเคยมีเรื่องร้องเรียน