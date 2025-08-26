สนามบินดอนเมืองประกาศขึ้นค่าจอดรถยนต์ใหม่ จาก 3 ชม. 20 บาท เป็น 80 บาท

สนามบินดอนเมือง ประกาศขึ้นค่าจอดรถยนต์ 3 จุด เริ่ม 1 ธ.ค.68 จากเดิม 3 ชั่วโมง 20 บาท เป็น 80 บาทชั่วโมงที่ 4 เดิม 40 บาท อัตราใหม่พุ่งเป็น 110 บาท ชั่วโมงที่ 5 เดิม 60 บาทเพิ่มเป็น 145 บาทและชั่วโมงที่ 6 จาก 80 บาท เป็น 180 บาท
ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. ประกาศแจ้งอัตราค่าบริการจอดรถใหม่ บริเวณอาคารจอดรถ สนามบินดอนเมืองใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป สำหรับ อาคารจอดรถยนต์ ชั้นใต้ดิน (อาคาร 1) , อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น (ติดกับอาคาร 2) , อาคารจอดรถยนต์ 3 ชั้น (หลังเดิม)
สำหรับอัตราค่าจอดรถใหม่ เศษของนาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง (Fraction hour will be charged as full hour.)
โดยมีการปรับเพิ่ม จากเดิม 0-3 ชั่วโมง เดิมเก็บ 20 บาท อัตราใหม่ เป็น ฟรี 15 นาทีแรก
-จอด 1 ชั่วโมง อัตรา 25 บาท
-จอด 2 ชั่วโมง อัตรา 50 บาท
-จอด 3 ชั่วโมง อัตรา 80 บาท
- จอด 4 ชั่วโมง เดิม 40 บาท อัตราใหม่ เป็น 110 บาท
-จอด 5 ชั่วโมง เดิม 60 บาท อัตราใหม่ เป็น 145 บาท
- จอด 6 ชั่วโมง เดิม 80 บาท อัตราใหม่ เป็น 180 บาท
- จอด 7 ชั่วโมง เดิม 110 บาท อัตราใหม่ เป็น 7 - 24 ชั่วโมง เป็น 250 บาท