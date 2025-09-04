ตม.แจงกรณี "ทักษิณ" บินเจทส่วนตัวไปสิงคโปร์ ยันตรวจสอบแล้วไร้หมายจับ-คำสั่งศาลห้ามเดินทาง

ตม.ชี้แจงกรณี "ทักษิณ" เดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากดอนเมือง เผยมุ่งหน้าสิงคโปร์ ยืนยันตรวจสอบแล้วไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลห้ามเดินทาง หลังศาลเพิกถอนคำสั่งเดิมเรียบร้อย
วันนี้ (4 ก.ย.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ผบก.ตม.2) กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางสนามบินดอนเมือง เมื่อช่วงค่พวันที่ 4 กันยายน 2568 ว่า เมื่อเวลา 16.50 น.วันนี้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เอ็มเจท ว่า จะมีผู้โดยสาร เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ด้วยเครื่องบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปประเทศสิงคโปร์
โดยปรากฏชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้โดยสาร ในเที่ยวบิน T7GTS ซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ พบว่า ไม่มี คำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีหมายจับคดีอาญา ที่ต้องการตัวเพื่อนำไปดำเนินคดีแต่อย่างใด
"ส่วนคำสั่งศาลที่เคยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในคดีที่อัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้อง คดีร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ใดๆ อันเป็นผิด เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรฯ พบว่า มีหนังสือศาลอาญา ที่ ศย 300.002/กค.350/2568 ลง 22 ส.ค.2568 แจ้งเพิกถอนคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรียบร้อยแล้ว" ผบก.ตม.2 ระบุ
พล.ต.ต.เชิงรณ กล่าวด้วยว่า เมื่อได้ตรวจสอบโดยละเอียด พบว่านายทักษิณ ไม่มีหมายจับ หรือ คำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในคดีอื่นๆ แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จึงตรวจอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามอำนาจ ต่อไป โดยเครื่องบินได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เมื่อเวลา 19.17 น. ทั้งนี้ การดำเนินการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบ กฎหมาย โดยปกติทุกประการ