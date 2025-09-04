ไปดูไบ? เครื่องบิน "แม้ว" เลี้ยวเข้ามหาสมุทรอินเดีย ตีวงเหนือทะเลอันดามัน 2 รอบก่อนมุ่งหน้าตะวันออกกลาง

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 20.45 น. ข้อมูลใน แอปพลิเคชัน Flightradar24 ระบุตำแหน่งของเครื่องบิน Bombardier Global 7500 เที่ยวบินที่ T7GTS ที่นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว เดินทางออกจากไทย ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามุ่งหน้าข้ามอ่าวไทยไปประเทศสิงคโปร์ แต่ล่าสุดได้เลี้ยวออกนอกเส้นทาง ข้ามแหลมลายู เข้าสู่ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ามีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง หรือจะเดินทางไปดูไบหรือไม่
เมื่อเวลา 21.35 น.พบว่า เครื่องบินของนายทักษิณได้บินเป็นวงกลม 2 รอบเหนือทะเลอันดามัน ก่อนมุ่งหน้าตรงไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
ล่าสุด เวลา 22.10 น. เครื่องบินของนายทักษิณยังอยู่เหนือมหาสมุทรอินเดีย โดยมีทิศทางมุ่งหน้าไปทางภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่านายทักษิณได้ขอเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง เพื่อไปพบแพทย์ที่ประเทศสิงคโปร์เป้นเวลา 2 วันและจะกลับมาขึ้นศาลรับฟังคำสั่งคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 ก.ย. โดย ตม.ตรวจสอบหนังสือเดินทางและสอบถามเหตุผลในการเดินทางของนายทักษิณแล้ว อนุญาตให้นายทักษิณเดินทางได้