TripAdvisor ยก "นครวัด" อันดับ 1 แหล่งท่องเที่ยวเอเชียปีนี้

ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยในวันนี้ (30 ส.ค.) ว่า TripAdvisor จัดอันดับให้ "นครวัด" เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในเอเชีย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ฮุน มาเนต ประกาศเรื่องนี้ผ่านข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทางการของเขา พร้อมเผยรายชื่อ 20 จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียของ TripAdvisor
"นครวัด" เป็นหนึ่งในวัดสำคัญภายในอุทยานโบราณคดีอังกอร์ (Angkor Archaeological Park) ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเสียมราฐ อุทยานขนาด 401 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีวัดโบราณทั้งหมด 91 แห่ง ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึง 13
อุทยานโบราณคดีแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกัมพูชา ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 618,771 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 โดยเพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามรายงานของ Angkor Enterprise ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ
รายงานระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปีนี้ อุทยานดังกล่าวทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมรวม 28.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า