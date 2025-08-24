ตร.กำแพงเพชร จับเรียบ!คู่หูชาวยะลานั่งเครื่องขึ้นเชียงใหม่เช่าเก๋งขนยาจ่อส่งสงขลา บึ่งหนีด่านฯโกสัมพี สุดท้ายไม่รอด

กำแพงเพชร – ตำรวจกำแพงเพชรไล่สกัดตามซิวเรียบ..คู่หูชาวยะลา ขึ้นเครื่องดอนเมืองลงเชียงใหม่เช่าเก๋งซุกยาเสพติด จ่อลำเลียงล่องส่งลงสงขลา เจอด่านฯโกสัมพีนคร ดักตรวจยูเทิร์นบึ่งหนีเฉี่ยวชนพระบิณฑบาตซ้ำ แถมพยายามโยนของกลางทิ้ง เจอ จนท.ปาดหน้าจับ เค้นสอบ-แจ้ง ตร.ทางหลวง ดักรวบรถนำอีกคัน
เย็นวันนี้(24 ส.ค.68) พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รอง ผบช.ภ.6 พร้อมด้วยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯกำแพงเพชร พล.ต.ต. โอภาส คงเมือง ผบก.ภ.จว. กำแพงเพชร พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยาเสพติดบ้านเกาะรากเสียด อ.โกสัมพีนคร แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ 216,000 เม็ด
ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด ตามมาตรการกวาดล้างยาเสพติด“No drug No Dealer”ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด” อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลการปฏิบัติและจับกุมตลอดมา
กระทั่ง 21 ส.ค. เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจยาเสพติด กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ (ส่วนล่วงหน้าคัดรถ) ให้ตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยขับขี่มีพิรุธก่อนจะเข้าจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเรียกหยุดรถเพื่อจะเข้าทำการตรวจค้น
แต่ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว กลับเร่งเครื่องหลบหนีกลับรถบริเวณจุดยูเทิร์นตัดช่องทางจราจรหน้าจุดตรวจมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตาก เมื่อขับไปประมาณ 200 – 300 เมตรได้ขับหลบหนีไปบนทางคู่ขนานที่เป็นลูกรัง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ได้ใช้รถยนต์ติดตามอย่างกระชั้นชิด รถคันดังกล่าวยังไม่ยอมหยุดรถ แต่กลับเร่งเครื่องยนต์หลบหนีด้วยความเร็ว พร้อมขับเข้าทางแยกหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนลูกรัง จนเฉี่ยวพระภิกษุสงฆ์กำลังบิณฑบาตอยู่ข้างทาง
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่าคนที่นั่งโดยสารมากับรถเป้าหมาย ได้โยนสิ่งของบางอย่างออกนอกรถ 3 ครั้ง เมื่อรถคันดังกล่าวขับหลบหนีมาได้ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยทีฝุ่นตลบตลอดเส้นทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจขับแซงและจอดปาดหน้ารถผู้ต้องสงสัยจึงยอมจำนน สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไว้ได้ ทราบชื่อภายหลังคือ นายอันวา มะดีเยาะ อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาที่ 1 และนายฮูไชยี อะยีดะหมะ อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 ทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา พร้อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Yaris Ativ หมายเลขทะเบียน จจ 5142 เชียงใหม่
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ย้อนกลับตรวจสอบของการโดยมีพระภิกษุสงฆ์ ที่กำลังบิณฑบาตและมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ จึงได้ตรวจสอบสิ่งของที่ถูกทิ้ง พบว่าเป็นกระเป๋าสะพายแบบเป้ จำนวน 3 ใบ ภายในได้บรรจุ ยาบ้า รวมทั้งหมด จำนวน 216,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
และจากการสืบสวนทราบว่ารถนำทางเป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว รุ่นดีแม็กซ์ หมายเลขทะเบียน 2 ฒญ 9204 กทม. มีนายสุไซมิน มาหมะกาจิ อายุ 23 ปี (ผู้ต้องหาที่ 3) เป็นผู้ขับขี่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้ทำการสกัดจับได้ที่จุดตรวจหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ก่อนเดินทางไปรับตัวนายสุไซมิน พร้อมรถยนต์กระบะกลับมาดำเนินคดียัง สภ.โกสัมพีนคร
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่านายอันวา มะดีเยาะ และ นายฮูไชยี อะยีดะหมะ ได้นั่งเครื่องบินโดยสารจากดอนเมืองไปลงยังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเช่ารถเก๋งคันดังกล่าวซุกซ่อนยาเสพติดของกลาง เพื่อจะนำไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสงขลา จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวดังกล่าว
ด้านนายชาธิป รุจนเสรี กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลด่านสกัดยาเสพติดที่ทำงานได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมและถือว่าเป็นนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะ3 เดือนที่ผ่านมาเรามีนโยบายเข้มข้น มีด่านหลักภายในจังหวัดกำแพงเพชรสกัดจับเสพติดได้ และในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ เรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทำให้ถึงจากหมู่บ้านสีขาวจนมาถึงระดับจังหวัดเป็นจังหวัดสีขาวให้ได้